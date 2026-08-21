Francia Márquez salió en defensa del Ministerio de la Igualdad: “No fue un error”

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Francia Márquez salió en defensa del Ministerio de la Igualdad

Francia Márquez, exvicepresidenta de Colombia, conversó en exclusiva con Daniel Coronell para el Reporte Coronell, en 6AM W de Caracol Radio, y se refirió a lo que fue el Ministerio de la Igualdad en la administración de Gustavo Petro.

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