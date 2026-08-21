Francia Márquez salió en defensa del Ministerio de la Igualdad: “No fue un error”
La exvicepresidente habló sobre el origen del Ministerio de la Igualdad, el cual fue eliminado en los últimos días por el Gobierno Nacional.
Francia Márquez salió en defensa del Ministerio de la Igualdad
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Francia Márquez, exvicepresidenta de Colombia, conversó en exclusiva con Daniel Coronell para el Reporte Coronell, en 6AM W de Caracol Radio, y se refirió a lo que fue el Ministerio de la Igualdad en la administración de Gustavo Petro.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...