Gobierno expidió el decreto que ordena formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Uno de los proyectos bandera del gobierno Petro llegó a su fin, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que lo creó y de que no prosperara su segundo intento en el Congreso.

Se trata del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, que llegó a su fin ante la expedición formal del decreto que ordena el inicio del proceso de liquidación.

El decreto dispone que la entidad se denominará ahora “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, y determina el inicio de las fases para el inicio de la liquidación completa.