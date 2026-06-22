Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jun 2026 Actualizado 19:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Gobierno expidió el decreto que ordena formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad

El decreto dispone cambios para la liquidación completa de la entidad.

Gobierno expidió el decreto que ordena formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Gobierno expidió el decreto que ordena formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Gobierno expidió el decreto que ordena formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad
Añadir Caracol Radio en Google

Uno de los proyectos bandera del gobierno Petro llegó a su fin, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que lo creó y de que no prosperara su segundo intento en el Congreso.

Se trata del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, que llegó a su fin ante la expedición formal del decreto que ordena el inicio del proceso de liquidación.

El decreto dispone que la entidad se denominará ahora “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, y determina el inicio de las fases para el inicio de la liquidación completa.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir