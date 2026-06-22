Gobierno expidió el decreto que ordena formalmente la liquidación del Ministerio de la Igualdad
El decreto dispone cambios para la liquidación completa de la entidad.
Uno de los proyectos bandera del gobierno Petro llegó a su fin, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que lo creó y de que no prosperara su segundo intento en el Congreso.
Se trata del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, que llegó a su fin ante la expedición formal del decreto que ordena el inicio del proceso de liquidación.
El decreto dispone que la entidad se denominará ahora “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, y determina el inicio de las fases para el inicio de la liquidación completa.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...