Es para ocultar su inoperancia: Alejandro Ocampo por Libro de la Verdad del Gobierno De la Espriella

Es para ocultar su inoperancia: Ocampo por el ‘Libro de la Verdad’ del Gobierno De la Espriella

Este miércoles, 19 de agosto, los congresistas Alejandro Ocampo y Simón Molina pasaron por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al ‘Libro de la Verdad’ presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en donde se mostrarían más de 80 denuncias por presunta corrupción en empalme con la administración del expresidente Gustavo Petro.

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¿Qué dijo Alejandro Ocampo?

Ocampo, en su intervención, aseguró que “la motivación de este libro es poder ocultar la inoperancia del Gobierno de Abelardo, las metidas de pata en doce días, el gobierno que más veces ha metido la pata en doce días”.

Entre otras cosas, dejó entre ver que es una cortina de humo para ocultar “la falta de capacidad (del Gobierno) de atender el terremoto y la falta de empatía de sus funcionarios. Y esto es fruto de que como Abelardo no quiso hacer empalme, no sabe cómo funciona la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, luego, además, echa al tipo que está encargado por odio político y nombra un señor que no conoce la entidad”, dijo.

“A la crítica de la gente sale ahora con una cortina de humo. Esa es la motivación”, añadió.

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Además, aseveró que ese libro “es una burla frente a los colombianos porque de los 59 casos, el 80% son informes de la Contraloría y la Procuraduría, y algunos de la Fiscalía. Es decir, el señor fue ayer a devolverle a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, los informes de ellos”.

¿Qué respondió Simón Molina?

Por su parte, el representante Molina subrayó que en este ‘Libro de la Verdad’ “queda demostrado que hay un estado desinstitucionalizado, que hay un patrón que se repite en diferentes entidades de muchos problemas de ejecución, muchos problemas operativos, pero especialmente de una presunta corrupción que tiene un tamaño que todavía no hemos podido determinar, pero que es gravísimo”.

“Los hechos que se presentan en este ‘Libro de la Verdad’ están muy bien documentados, están muy bien entendidos esos patrones y se le presenta a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, con toda la sustentación necesaria para que esas investigaciones se lleven adelante”, contó.

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Finalmente, explicó que lo expuesto allí “deja muchas preocupaciones porque tenemos un país con una crisis fiscal sin precedentes, pero sobre todo con el deterioro de muchos de sus programas, de sus entidades, que por culpa de la corrupción hoy no pueden funcionar bien”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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