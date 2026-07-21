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¿Por qué se retiró la cúpula militar antes de discurso de Gustavo Petro? Exministro de Defensa opina

El retiro de la cúpula militar y de la Policía minutos antes del discurso de cierre del presidente Gustavo Petro, durante la conmemoración del 20 de julio, generó un fuerte debate político.

Para analizar el hecho, sin precedentes en la historia reciente del país, el exministro de Defensa Guillermo Botero Nieto entregó su lectura del episodio en entrevista con Vanessa de la Torre, en Dos Puntos.

“Eso no se ha visto nunca”, exministro de Defensa Guillermo Botero

Botero Nieto comenzó señalando una anomalía institucional: Actualmente no hay un ministro de Defensa en propiedad, sino una viceministra encargada que, según explicó, no cuenta con “reconocimiento de mando” dentro de la estructura militar. Por esa razón, dijo, en su gestión siempre se dejaba encargado a un general y nunca a un viceministro.

Para el exfuncionario, la clave del episodio está en que las Fuerzas Militares son “absolutamente institucionales” y jamás se retirarían de un acto oficial por decisión propia. En su interpretación, “solo una orden del presidente” pudo haber generado esa salida coordinada.

¿Orden presidencial o protesta espontánea?

Ante la pregunta sobre si el retiro fue una respuesta indignada al tono del discurso presidencial, que el propio Botero calificó de “agresivo” y “difamante”, el exministro fue enfático: para él, esa hipótesis no es plausible. Argumentó que los militares “saben tragar para adentro” y sobrellevan ese tipo de discursos “con altura y dignidad”, sin abandonar un acto público.

Su conclusión es que el retiro respondió a una instrucción directa del mandatario, en un contexto que, según el analista, ya venía marcado por tensiones entre el Gobierno y la cúpula por recortes presupuestales al sector Defensa.

La posesión en una guarnición militar, un mensaje político

La entrevista con Vanessa de la Torre en Dos Puntos también abordó la intención del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una instalación militar, una decisión que ha sido cuestionada por sectores que defienden el carácter civilista de la democracia colombiana.

Para Botero, ese gesto busca lograr un “reconocimiento de mando” inmediato del presidente entrante y del nuevo ministro de Defensa ante la tropa, algo que en transiciones anteriores tomaba más tiempo y protocolo.

Institucionalidad frente a señalamientos de ilegitimidad

El exministro relacionó este mensaje con las críticas de sectores cercanos al Gobierno saliente, que han cuestionado la legitimidad del resultado electoral.

Para Botero, rodear al presidente entrante de la cúpula militar busca precisamente enviar la señal contraria: Que la institucionalidad respalda el resultado de las urnas.

ESCUCHE la ENTREVISTA completa AQUÍ:

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