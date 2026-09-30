“Seré candidato a la Gobernación de Antioquia en agosto de 2031″: Andrés Guerra

Andrés Guerra, representante por el Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga y entregó detalles de lo que vendría en su carrera política para los próximos años.

Aunque afirmó que muchas personas lo han llamado para sugerirle que sea candidato a la Gobernación de Antioquia para 2027, aclaró que no puede hacerlo aún.

“No es nada fácil. Dos carreras a la Gobernación, 2015-2019, con dos generales de la política, Luis Pérez y Aníbal Gaviria. Y ahora con una votación de más de 115.000 votos, mucha gente me ha llamado, me ha escrito que por qué no soy candidato a la gobernación para el 2027, pero no lo puedo hacer. Creo que en lo político falta seriedad”, dijo.

De este modo, afirmó que irá como congresista hasta el 20 de julio de 2030, pero no descartó una candidatura política para las siguientes elecciones regionales.

“Seré candidato a la Gobernación en agosto de 2031″, dijo, agregando que: “Este corazón tiene sabor y olor a blanco y verde, y los antioqueños lo saben”.

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