Francia Márquez aseguró sentirse discriminada durante el gobierno Petro: “Encontramos racismo”

La ex vicepresidenta Francia Márquez, habló en exclusiva para el Reporte Coronell de 6AM W y se refirió a lo que fue la administración de el expresidente Gustavo Petro, con quien, según contó, la última vez que habló fue el pasado 7 de agosto.

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“Hablamos el 7 de agosto, terminando el gobierno, nos comunicamos y hablamos y nos dimos las gracias a cada uno por lo que pudimos hacer, pero sobre todo el agradecimiento al país por habernos permitido gobernar a Colombia con el corazón bien puesto y con un compromiso social incuestionable”, dijo.

En el discurso de Petro, el pasado 20 de julio, el entonces presidente dijo, ‘Dimos en el blanco y en el negro’, mientras le tocaba el hombro varias veces a Márquez, lo que al parecer, generó molestia para ella.

En referencia a esto, aseguró que sí se sintió incómoda. “No fue una expresión fácil para mí, fue una expresión incómoda, porque me tocó vivir como mujer negra, dentro del gobierno, situaciones muy complicadas, y no solo yo, sino como otras personas también. Entonces eso, como que vimos con el negro y con el blanco, creo que es un lenguaje inapropiado, que para mí una mujer antirracista, me genera muchas situaciones, me conmueve tal vez el lenguaje a veces las personas hablan y no se dan cuenta, no atienden en su momento lo que están diciendo”.

¿Se sintió discriminada durante el gobierno del que hizo parte?

“No solo es ante el gobierno, yo lo he dicho con claridad, este país es un país racista”, dijo.

Márquez fue enfática en mencionar que porque tengamos una agenda de lucha contra las injusticias, no significa que no se perpetúen o no se ejerzan prácticas discriminatorias, prácticas racistas.

“Encontramos racismo dentro del gobierno y ahora en este gobierno que está empezando, que está haciendo de frente con su batalla cultural, sí que va a ser peor. La gente va a sufrir lo que en realidad es de frente a esas expresiones de discriminación y de racismo y de violencia”, agregó.

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