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21 ago 2026 Actualizado 13:15

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Francia Márquez aseguró que la falta de empalme entre gobiernos “costó vidas” tras el terremoto

La ex vicepresidenta Francia Márquez advirtió que sintió impotencia al ver que, en las primeras 72 horas de la emergencia, “no se contó con equipos de socorro suficientes”.

Francia Márquez habla sobre su etapa en el Gobierno, su relación con Gustavo Petro y lo que será su futuro

Francia Márquez habla sobre su etapa en el Gobierno, su relación con Gustavo Petro y lo que será su futuro

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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