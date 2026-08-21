Francia Márquez aseguró que la falta de empalme entre gobiernos “costó vidas” tras el terremoto
La ex vicepresidenta Francia Márquez advirtió que sintió impotencia al ver que, en las primeras 72 horas de la emergencia, “no se contó con equipos de socorro suficientes”.
Francia Márquez habla sobre su etapa en el Gobierno, su relación con Gustavo Petro y lo que será su futuro
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...