General Esparza dice que conoció su retiro del EJC por un estado de WhatsApp de Zapateiro

El general José Luis Esparza, recordado por liderar en tierra la Operación Jaque que permitió la liberación de 15 secuestrados de las FARC, reveló en 6AM de Caracol Radio que conoció su salida nuevamente del Ejército Nacional a través de un estado de WhatsApp del general (r) Eduardo Zapateiro y señaló al excomandante del Ejército como responsable de las decisiones que llevaron a su retiro.

Esparza aseguró que no recibió inicialmente una comunicación oficial, sino que se enteró por una publicación en redes sociales. “Dos personas me llaman y me dicen que su sentencia está en el estado de WhatsApp del señor general Zapateiro con emoticones. Él la borró, que pues yo tengo una evidencia al respecto, pero a partir de ahí una persona cercana a él la tuitea y pues me entero de esta forma”, añadió.

Posteriormente, según relató, fue contactado por la oficina de personal del Ejército, aunque indicó que antes ya había recibido advertencias sobre la posibilidad de ser llamado a calificar servicios. “Durante los sucesos de mi mamá me habían dicho: creo que lo van a llamar a calificar servicios”, señaló el general, quien contó que su madre fue atacada y permanece en cuidados intensivos.

El oficial explicó que su caso viene de años atrás. Recordó que en 2021 salió de la institución, pero posteriormente un juzgado administrativo ordenó su reintegro, decisión que le permitió ascender nuevamente. “Un juzgado administrativo me devuelve el honor, me reintegra, me permite ascender”, explicó.

Según Esparza, después de regresar al servicio decidió continuar en el Ejército para desarrollar una transformación de la inteligencia militar, pero aseguró que durante los últimos años tuvo que enfrentar una batalla para defender su nombre.

“Jamás pensé que ganar el Estado se convertiría en la tortura contra mi honor militar. Yo creí que esa sentencia era el final del camino, pero me equivoqué. Fueron cuatro años luchando para demostrar cómo se utilizó el poder para destruir mi nombre”, dijo.

Al ser preguntado directamente si el responsable de su salida nuevamente del servicio era el general (r) Eduardo Zapateiro, Esparza respondió:

“Sin duda alguna, el señor general Zapateiro. Aquí respeto por su unidad de general de la República, no debería yo estar debatiendo esos temas de otro general de la República, pero como persona tiene unas circunstancias absolutamente complejas”.

El general aseguró que, durante ese proceso, hubo actuaciones que afectaron el cumplimiento de la decisión judicial que ordenaba su reintegro. “Le dejaron de contestar peticiones, alargaron injustificadamente trámites, obstaculizaron el cumplimiento de la sentencia”, afirmó.

Además, cuestionó que los efectos de decisiones que, según él, fueron equivocadas terminen siendo asumidos por el Estado. “No es justo que los colombianos tengan que pagar impuestos las consecuencias de decisiones ilegales tomadas por funcionarios”, sostuvo.

Esparza también habló de denuncias que presentó durante estos años relacionadas con presunta utilización de testigos, manejo de información de inteligencia y documentos oficiales. “Fueron cuatro años denunciando la instrumentalización de testigos, la violación de conocimiento de inteligencia y contrainteligencia, las amenazas contra personas y la incorporación de hechos contrarios a la verdad”, afirmó.

El general aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos contra la nueva cúpula militar y pidió que no se politicen las Fuerzas Militares. “No podemos dejar que se partidice la circunstancia militar”, concluyó.

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