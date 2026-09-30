Capturan en TransMilenio a falso policía: el hombre de 19 años suplantaba a un teniente

Uniformados de la Policía de TransMilenio lograron la captura en flagrancia de un hombre de 19 años de edad, por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.

El procedimiento se llevó a cabo en la estación San Victorino, luego de que una auxiliar de Policía informara sobre la presencia de un ciudadano que se identificaba como integrante de la institución y manifestaba ostentar el grado de teniente.

Al llegar al lugar, los uniformados requisaron al hombre y se evidenció que portaba una chaqueta y otras prendas con características similares a las utilizadas por miembros de la Policía Nacional.

El detenido, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.