Capturan en TransMilenio a falso policía: el hombre de 19 años suplantaba a un teniente
El Grupo de Transporte Masivo en lo corrido del año, ha logrado la captura en flagrancia de 1.498 personas por diferentes delitos
Uniformados de la Policía de TransMilenio lograron la captura en flagrancia de un hombre de 19 años de edad, por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.
El procedimiento se llevó a cabo en la estación San Victorino, luego de que una auxiliar de Policía informara sobre la presencia de un ciudadano que se identificaba como integrante de la institución y manifestaba ostentar el grado de teniente.
Al llegar al lugar, los uniformados requisaron al hombre y se evidenció que portaba una chaqueta y otras prendas con características similares a las utilizadas por miembros de la Policía Nacional.
El detenido, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...