Congresistas reaccionan a declaraciones de Francia Márquez en El Reporte Coronell: esto dijeron

Los congresistas Alberto Benavides, del Pacto Histórico, y Julio César Triana, de Cambio Radical, conversaron en los micrófonos de 6AM W para reaccionar a la entrevista que dio en exclusiva para El Reporte Coronell la ex vicepresidenta Francia Márquez.

Allí, la exfuncionaria habló de temas varios como el Libro de la Verdad, el terremoto en Colombia, el Gobierno De la Espriella, el empalme entre administraciones, su papel en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entre otras cosas más.

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Alberto Benavides

Benavides, del Pacto Histórico, mencionó que lo que a ellos como partido sí les interesa “es que exista una evaluación, una línea cero de lo que deja este gobierno del expresidente Gustavo Petro, lo que quedó en términos de su programa, sus planteamientos, en qué queda también frente a las posibilidades de inversión regional y demás, y cómo eso le puede servir al gobierno que continúa”.

“Lo importante aquí es gobernar para la gente, para las regiones. Entonces, a nosotros la pugna de intentar desvirtuar como sea al gobierno anterior para validar como sea las nuevas acciones, nos parece que está mal”, aseguró.

Julio César Triana

Triana, por su parte, resaltó que espera que en un futuro, Francia Márquez hable de cómo fue tratada en el gobierno Petro.

“Nadie puede desconocer que ella viene de representar a unos colombianos luchadores, batalladores, humildes, con liderazgo y defensores de derechos humanos, pero me ha sorprendido mucho esta entrevista y quisiera iniciar con lo que ella finalizó: dijo que iba a escribir unas memorias, ojalá en esas memorias Francia Márquez incluya el capítulo en donde el gobierno Petro la llevó a hacer todo lo que ella no era cuando era candidata a la Presidencia”, dijo.

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Y continuó: “Ojalá en esas memorias incluya el capítulo en donde ella fue arrinconada y marginada por los que ella cuestionaba y por los que a ella no le parecía que deberían estar en el gobierno. Ellos siempre tuvieron mayor relevancia que la vicepresidenta y pareciera que al final del gobierno casi que Francia Márquez, y duele decirlo, terminó siendo una figura decorativa para el presidente Petro en algunos eventos sociales. Ojalá todo ese desconocimiento lo ponga en las memorias que anunció en esta importante entrevista”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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