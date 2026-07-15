¿En qué consiste el acuerdo firmado entre la Unidad de Búsqueda y el MinTrabajo?

Bogotá

La Unidad de Búsqueda y el Ministerio del Trabajo suscribieron un acuerdo que será clave para dar respuestas a las familias que por años han buscado a sus seres queridos desaparecidos.

La alianza permitirá el intercambio de información administrada por el Ministerio del Trabajo, relacionada con identificación, historia laboral, afiliaciones y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, así como registros administrativos y otras variables institucionales, que será clave para generar nuevas rutas de búsqueda, reconstruir trayectorias de vida y facilitar la localización e identificación de personas dadas por desaparecidas.

De esta manera el Estado colombiano pone a disposición todas las herramientas de la institucionalidad al servicio de la búsqueda en el país. Todo el intercambio se realizará bajo estrictos estándares de confidencialidad, trazabilidad, seguridad digital y protección de datos personales.

Para el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, esta alianza tiene un significado especial para el porque el tiene a un familiar desaparecido.

“Conozco el dolor de vivir con preguntas que parecen no tener respuesta y la esperanza que nunca abandona a quienes siguen buscando. Por eso, este acuerdo trasciende el intercambio de información: representa el compromiso del Estado de poner todas sus capacidades al servicio de la verdad, de las familias y de la dignidad humana. Cada dato que logremos aportar puede convertirse en una pista, en una respuesta y, sobre todo, en un acto de justicia para quienes llevan años esperando encontrar a sus seres queridos”.

Para la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero, acceder a esta información es un paso clave para ampliar la búsqueda y poder dar respuestas a las familias buscadoras.

“Las familias buscadoras nos recuerdan cada día que detrás de cada caso hay una historia, un nombre y un ser querido que sigue siendo esperado. Esta alianza con el Ministerio del Trabajo tiene un enorme valor humanitario porque nos permite sumar capacidades institucionales para encontrar nuevas pistas, fortalecer la búsqueda y acercarnos al propósito más importante de nuestra misión: entregar respuestas a quienes nunca han dejado de buscar”.

Recordemos que según la última actualización realizada por la Unidad de Búsqueda en Colombia ahora se buscan a 137.000 personas.