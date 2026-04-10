Unidad de Búsqueda tiene activa una línea humanitaria para buscar restos del hermano de MinTrabajo

AME4606. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/08/2024.- Trabajadores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas observan un letrero proyectado en el Movistar Arena este viernes, en Bogotá (Colombia). Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 se han producido 1.730 casos de desaparición en Colombia, lo que supone uno cada 36 horas y pone en relieve que la desaparición de personas "no es un hecho del pasado". Así lo denunció el organismo en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, haciéndose eco de que "miles de familias continúan experimentando incertidumbre y angustia al no saber el destino y el paradero de sus seres queridos, a pesar de que la desaparición ocurrió hace varios años o incluso décadas". EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Bogotá

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tiene activa una línea humanitaria para ubicar el cuerpo de Juan Antonio Sanguino Páez, hermano del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó en los micrófonos de Caracol Radio, que su familiar desapareció en el año 1986 y que fue sometido a un “juicio revolucionario” y ejecutado por el ELN bajo sospecha de ser un informante del Ejército y por eso les exigió verdad y la entrega del cuerpo.

Esta entidad que nació producto del Acuerdo de Paz con las Farc en el año 2016 intensifica este proceso y la solicitud que se tiene desde el año 2019 se aborda en los Planes Regionales de Búsqueda del Sur del Cesar y del Área Metropolitana de Bucaramanga.

La Unidad de Búsqueda se encuentra explorando fuentes de información que permitan desplegar acciones concretas de búsqueda humanitaria de Juan Antonio Sanguino Páez, que permita dar con su paradero o la ubicación de su cuerpo, con el fin de proceder a su recuperación, identificación y entrega digna.

Se reitera que las personas que entreguen información tendrán toda la reserva y la plena seguridad jurídica de quienes participen en el proceso. Recordemos que la Unidad de Búsqueda tiene el reto de dar respuestas a las familias de 136.010 personas desaparecidas en Colombia.

El llamado es para que las personas aporten información a través de la línea 316 0174563; o al correo electrónico servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co.