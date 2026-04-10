Unidad de Búsqueda tiene activa una línea humanitaria para buscar restos del hermano de MinTrabajo
El ministro, Antonio Sanguino, aseguró que su hermano Juan Antonio Sanguino Páez, fue desaparecido en 1986 y sometido a un “juicio revolucionario” por el ELN
Bogotá
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tiene activa una línea humanitaria para ubicar el cuerpo de Juan Antonio Sanguino Páez, hermano del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó en los micrófonos de Caracol Radio, que su familiar desapareció en el año 1986 y que fue sometido a un “juicio revolucionario” y ejecutado por el ELN bajo sospecha de ser un informante del Ejército y por eso les exigió verdad y la entrega del cuerpo.
Esta entidad que nació producto del Acuerdo de Paz con las Farc en el año 2016 intensifica este proceso y la solicitud que se tiene desde el año 2019 se aborda en los Planes Regionales de Búsqueda del Sur del Cesar y del Área Metropolitana de Bucaramanga.
La Unidad de Búsqueda se encuentra explorando fuentes de información que permitan desplegar acciones concretas de búsqueda humanitaria de Juan Antonio Sanguino Páez, que permita dar con su paradero o la ubicación de su cuerpo, con el fin de proceder a su recuperación, identificación y entrega digna.
Se reitera que las personas que entreguen información tendrán toda la reserva y la plena seguridad jurídica de quienes participen en el proceso. Recordemos que la Unidad de Búsqueda tiene el reto de dar respuestas a las familias de 136.010 personas desaparecidas en Colombia.
El llamado es para que las personas aporten información a través de la línea 316 0174563; o al correo electrónico servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co.
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...