Fiscalía confirmó que alias ‘Calarcá’ será imputado tras ser declarado persona ausente por un juez

Un juez de Villavicencio declaró como persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, ahora se le imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en hechos ocurridos entre 2022 y 2026.

Según el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Flechas, a alias ‘Calarcá’ se le atribuyen varios hechos, entre ellos el asesinato de seis firmantes de paz, entre otros, incluso siendo negociador. “Sí, hay una combinación de actos investigativos; indudablemente, los elementos incautados en aquella ocasión en el Departamento de Antioquia son muy importantes y nos determinan hechos delictivos previos a ser miembro o negociador, pero también encontramos eventos que lo vinculan a actos delictivos estando sentado en la mesa de diálogos”, explicó.

Además, mencionó que dentro de la imputación se expondrán varios nuevos hechos en su contra, “que son estas confrontaciones en el Departamento del Guaviare; indican la continuidad de esos actos delictivos, y el más reciente es esa masacre en la vereda Cubay, en el Departamento del Guaviare, donde hubo más de 20 muertos”, dijo.

Los delitos que la Fiscalía imputará son los de concierto para delinquir, homicidio agravado de persona protegida, homicidio agravado, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, reclutamiento de menores.

El fiscal también mencionó que tienen otros elementos probatorios: “También se hallan elementos de prueba que indican el reclutamiento de jóvenes menores de edad a estas organizaciones, incluido el de algunos menores rescatados que informan sobre ese reclutamiento, el desplazamiento forzado y un evento de desaparición forzada, imágenes y chats que se encontraron en esos equipos que dan cuenta de la detención de una persona que estaba en ese reclutamiento desaparecida, y algunas imágenes de actos de tortura contra esta persona”, puntualizó.

Finalmente, el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Flechas, dijo que, pese a que se le imponga medida de aseguramiento, es necesario que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, solicite formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la reactivación de las órdenes de captura que pesan contra el jefe guerrillero.

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