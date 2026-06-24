“Estamos listos para cuando quieran empezar el empalme”: Mintrabajo a De la Espriella

En el marco del Encuentro Nacional de Laboralistas que se realiza en Barranquilla, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se encuentra preparado para iniciar el proceso de empalme con el gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Nosotros estamos listos para cuando quieran empezar el empalme como debe ser”, afirmó el funcionario al referirse a la transición que deberá adelantarse una vez asuma el nuevo gobierno.

Sanguino también señaló que deja una cartera que impulsó transformaciones en materia laboral y pensional. En ese sentido, destacó la reforma laboral, los avances en la implementación de la reforma pensional, la instauración del salario vital y las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Ministerio del Trabajo durante los últimos años.

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Siguen investigaciones por presunto constreñimiento electoral

Durante su visita a Barranquilla, el ministro confirmó además que continúan las investigaciones derivadas de las cerca de 400 quejas recibidas por presuntas presiones electorales contra trabajadores durante la campaña presidencial.

“Nosotros recibimos cerca de 400 quejas y expedimos medidas preventivas para evitar que esa conducta se siguiera desarrollando hasta el día de las elecciones y en su mayoría ellas dieron origen a investigaciones que se están adelantando en el Ministerio del Trabajo”, señaló Sanguino.

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El jefe de cartera explicó que la mayoría de las denuncias están relacionadas con empresas privadas y dieron origen a procesos que actualmente siguen en curso. Agregó que, de comprobarse las conductas denunciadas, estas podrían derivar en sanciones por parte del Ministerio del Trabajo y en las actuaciones correspondientes de las autoridades competentes.

El funcionario indicó que entre las situaciones reportadas se encuentran presiones relacionadas con la permanencia en el empleo, obstáculos para acudir a las urnas, jornadas laborales programadas durante el día de las elecciones, ofrecimientos de dádivas económicas y promesas de remuneración a cambio de apoyar a determinados candidatos.