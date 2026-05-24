Así se busca a los desaparecidos en Colombia: Desenterrando lo que la guerra quiso ocultar

Bogotá

A hora y media de Santa Marta está Guachaca, Magdalena, el foco de la misión humanitaria en la que Caracol Radio se embarcó con la Unidad de Búsqueda. Para esta labor esta entidad logró la activación de un corredor humanitario para llegar al punto de interés forense, ya que en esta zona el conflicto armado persiste y gran parte de este territorio es controlado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Misión humanitaria en Guachaca, Magdalena. Foto Cristina Navarro/Caracol Radio Ampliar Misión humanitaria en Guachaca, Magdalena. Foto Cristina Navarro/Caracol Radio Cerrar

Un camino por las montañas y unos guías hicieron posible llegar al sitio y en medio de árboles, piedras y un río, la labor humanitaria inició con una marcación de los puntos donde, según un exparamilitar que entregó información, estaban dos cuerpos desaparecidos hace más de 20 años.

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La labor inicia a punta de pala para sacar la mayor cantidad de tierra posible y después de 1 hora de trabajo, se hizo el primer hallazgo: Una cuerda y ropa. Cuando esto pasa los expertos toman el control y con unos palustres especiales y unas brochas empiezan a trabajar para limpiar todo el sitio de interés forense y poder recuperar el cuerpo. En otro punto al lado de un río al sacar piedras y tierra también se produjo un hallazgo. Allí el cuerpo estaba envuelto en una tela. Así lo explica Julián Arias, subdirector técnico forense de la Unidad de Búsqueda.

“Tuvimos éxito en la recuperación, pues se hace todo contra reloj, tienes que promediar la hora de salida, recuperar todas las evidencias, pero la jornada ha sido exitosa. Buscar trae una sensación que no se puede describir es que genera emociones, pero al mismo tiempo tristeza porque estas ante una persona que lleva más de 20 años inhumada en este lugar”.

Misión humanitaria en Guachacas, Magdalena. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar Misión humanitaria en Guachacas, Magdalena. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Cerrar

Llegar a estos lugares lejanos es posible gracias a las 5.000 rutas de búsqueda que se han activado por la información que han entregado personas que están o que estuvieron en el conflicto armado y que quieren aportar para que las familias de 136.010 desaparecidos puedan tener respuestas que por años les fueron negadas. Camilo Delgado coordina el equipo de gestión de fuentes y custodia de la información de la Unidad de Búsqueda, que prácticamente hace un nuevo mapa del conflicto y visita cárceles y otros lugares para que las personas que tienen datos claves accedan a entregarlos.

“Hombres y mujeres que trabajamos en este equipo día y noche haciendo análisis sobre el conflicto y quienes podrían aportarnos información para la búsqueda y fue en esos análisis que descubrimos y nos permitieron entrar a centros de reclusión donde encontramos esta información que hoy nos lleva a recuperar dos cuerpos”.

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Una ventaja para poder acceder a la información es que la Unidad de Búsqueda es extrajudicial y humanitaria y por eso entran en diálogo directo con la persona que al entregar los datos tiene la garantía de la confidencialidad y la no persecución legal lo que ha permitido que los 42 equipos forenses desplegados en el territorio nacional puedan recuperar los cuerpos para entregárselos a sus familiares. Al respecto Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda y quien acompañó esta misión en Guachaca, Magdalena.

“Hacemos todas las fijaciones técnicas, muy juiciosos, muy cuidadosos con la cadena de custodia de lo que vamos a encontrarnos y esos cuerpos que encontramos acá los llevamos a los Centros Integrales de Abordaje Forense en los que trabajamos con Medicina Legal. Probablemente de allá sale toda la información necesaria para tener la identidad de la persona y luego proceder a entregársela dignamente a su familia que seguro la está buscando desde cualquier lugar del país”.

Misión Humanitaria Guachaca, Magdalena. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar Misión Humanitaria Guachaca, Magdalena. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Cerrar

La jornada a campo abierto en Guachaca, Magdalena, que acompañó Caracol Radio terminó con la recuperación de dos cuerpos, y aunque hay algunas pistas de quienes pueden ser, los análisis y el cotejo de ADN darán la respuesta final para que se pueda contactar a la familia y proceder a entregar dignamente los cuerpos de estos desaparecidos todo gracias a una entidad como la Unidad de Búsqueda, que nació producto del Acuerdo de Paz del año 2016, que está desenterrando lo que la guerra quiso ocultar y llevando tranquilidad a las familias, que por años han buscado a sus seres queridos, porque cuando se tiene un lugar para visitar empieza el verdadero proceso de sanación, reconciliación y perdón.