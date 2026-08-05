Jorge Alfredo Vargas rompe su silencio: Solo les pido que me permitan defenderme

Horas después de terminar la audiencia de imputación de cargos en su contra, Jorge Alfredo Vargas rompió su silencio, luego de 137 días manifestó que demostrará su inocencia en el proceso por presunto acoso sexual.

En un video compartido en sus redes sociales, Vargas explicó que hasta hoy conoció los casos y la información del proceso, “Durante 137 días guardé silencio (...) Durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, explicó.

En otro apartado del video, explicó que ha estado con su familia todo este tiempo, “No fue un silencio fácil. Fue un silencio doloroso, mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia. Decidí hablar por una razón muy concreta: solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala.”

Sobre las acusaciones que conoció hoy en la audiencia reservada, dijo que recién empezará su defensa porque no conocía las acusaciones en su contra, “A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado por mi equipo de abogados, convencido de que soy inocente, con absoluto respeto por el proceso, por la justicia y por todas las personas involucradas.”

Finalmente, Jorge Alfredo Vargas cierra este video con un pedido, “Hoy les pido algo sencillo: que me permitan defenderme y que sea la justicia, con pruebas la que establezca la verdad”, puntualizó.

Cabe recordar que en las últimas horas se adelantó la audiencia en la que la Fiscalía le imputó cargos por presunto acoso sexual, que no fueron aceptados por parte del comunciador.