Fiscalía imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual; el presentador no aceptó

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

Finalizó la audiencia de imputación de cargos en contra de Jorge Alfredo Vargas; el comunicador no aceptó los cargos de acoso sexual, que presuntamente cometió en cuatro víctimas, en un ambiente laboral.

Luego del aplazamiento de esta audiencia porque la jueza debía definir si esta diligencia era abierta al público o no, por la solicitud de la defensa y la apoderada de una de las víctimas.

La jueza mencionó que durante la imputación se podrían datos personales de las víctimas, tales como nombres, relatos u otro que pudieran exponer la identidad de cualquiera de las denunciantes, por lo que la declaratoria de audiencia reservada era para proteger la dignidad de las víctimas y evitar una revictimización.

Al finalizar esta audiencia reservada, la Fiscalía reveló que se imputaron los cargos de acoso sexual y, al final de la misma, Jorge Alfredo Vargas no aceptó estos cargos.

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