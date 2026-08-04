Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 ago 2026 Actualizado 19:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Fiscalía imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual; el presentador no aceptó

La audiencia no tuvo acceso para el público, por solicitud de la defensa de las víctimas

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

César Rodríguez

Añadir Caracol Radio en Google

Finalizó la audiencia de imputación de cargos en contra de Jorge Alfredo Vargas; el comunicador no aceptó los cargos de acoso sexual, que presuntamente cometió en cuatro víctimas, en un ambiente laboral.

Luego del aplazamiento de esta audiencia porque la jueza debía definir si esta diligencia era abierta al público o no, por la solicitud de la defensa y la apoderada de una de las víctimas.

La jueza mencionó que durante la imputación se podrían datos personales de las víctimas, tales como nombres, relatos u otro que pudieran exponer la identidad de cualquiera de las denunciantes, por lo que la declaratoria de audiencia reservada era para proteger la dignidad de las víctimas y evitar una revictimización.

Al finalizar esta audiencia reservada, la Fiscalía reveló que se imputaron los cargos de acoso sexual y, al final de la misma, Jorge Alfredo Vargas no aceptó estos cargos.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir