Con 482 cuerpos por identificar se inaugura Centro de Abordaje Forense en Santander

Un equipo de 16 expertos forenses se concentrarán a abordar de manera integral los cuerpos que han sido recuperados en cementerios y sitios de interés forense en Santander, Norte de Santander y otros departamentos de la región nororiental.

En este espacio se realizará, en menos tiempo, procesos de análisis de documentación de estructuras óseas, la consolidación de información de contexto, el inventario de pertenencias, la toma de muestras genéticas y la elaboración de informes que luego se contrastan con la información aportada por las familias para poder hacer la identificación plena.

La idea de crear estos Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación del país es por el cuello de botella que existe desde hace años en Medicina Legal, porque no tiene la capacidad para hacerlo por falta de recursos, instalaciones y personal.

Medicina Legal en Santander podía abordar entre 8 y 10 casos mensuales y ahora con este Centro de Abordaje Forense se estima que se trabajen entre 6 o 7 casos semanales. Así lo explica Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda.

“Hacer que los procesos sean más céleres, más rápidos, sin perder el rigor técnico, pero sobre todo sin perder también el foco de qué hace la unidad. Es un abordaje humanitario con fines de identificación”.

El trabajo iniciará con 482 cuerpos y para Aura María Díaz, una mujer buscadora, este lugar será otro camino para tener respuestas sobre sus seres queridos.

“Es irle dando nombre poco a poco a esas personas no identificadas y que ya las familias cesen este dolor que las embarga desde 10, 15 a 30 años”.

El Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación inaugurado en Girón, Santander, tiene una capacidad para almacenar entre 1.200 y 1.500 cuerpos y se une a los de Bogotá y Medellín. Allí se han abordado ya 567 cuerpos, de los cuales 28 han sido identificados, 16 en el último mes.

Esta estrategia pretende convertir la información que llega de las familias y de las comunidades en hallazgos concretos, en identificaciones posibles, y en entregas dignas que den respuesta a quienes llevan décadas esperando a sus seres queridos.

Recordemos que la Unidad de Búsqueda tiene la labor de buscar a más de 130.000 personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Colombia.