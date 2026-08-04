Fiscalía compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para iniciar investigación contra siete gobernadores y exgobernadores por su presunta participación en el direccionamiento de cerca de 480 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de tres billones de pesos en 19 departamentos del país.

Según las investigaciones, los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.

La investigación permitió establecer que, para ejecutar las acciones ilícitas, habrían adoptado un manual de contratación propio mediante el cual adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos.

Por estos hechos, el ente acusador busca establecer la supuesta responsabilidad de:

Óscar Enrique Sánchez Guerrero, gobernador del Amazonas María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del departamento de Magdalena Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés Fulberto Guevara, gobernador del departamento de Vichada Yeison Ferney Rojas Martínez, gobernador del Guaviare Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena Álvaro Arley León Flores, exgobernador del Vichada

Durante la operación también fueron practicadas 15 diligencias de allanamiento y registro en las que se incautaron equipos y documentos. La investigación incluyó seguimientos a los capturados y el despliegue de 105 servidores de policía judicial.

En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular imputación y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento.

La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.

Según lo expuesto por la Fiscalía, la pérdida de estos más de tres billones de pesos superaría el presupuesto anual de todos los municipios del país, incluso podría ser el equivalente a la construcción de 40.000 viviendas de interés social.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: