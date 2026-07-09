Firmantes del acuerdo de paz entregan información para hallar a desaparecidos en Antioquia

Planes regionales de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Cortesía: UBPD

Medellín

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelanta unos planes regionales en el Nordeste, el Nus y Río Porce, Norte de Antioquia, Bajo Cauca y Valdivia, la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio, donde se tiene el reporte de 6.062 personas de las cuales se perdió el rastro.

Estas labores son adelantadas adicionalmente con información que están entregando los firmantes de paz de los antiguos frentes 4, 18 y 37 y los integrantes de la Corporación Humanitaria Reencuentros.

Ya hay resultados

Con esa información ya se logró la recuperación de los restos de dos personas en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, que estaban en campo abierto.

En ese trabajo humanitario también se localizaron sitios de interés forense en los cementerios de Caucasia y Segovia, donde la Unidad recuperó cuerpos de personas desaparecidas.

Adicionalmente, “este grupo de aportantes de información está ayudando a orientar las identidades de personas desaparecidas que fueron inhumadas como cuerpos no identificados en cementerios y en sitios a campo abierto en municipios del Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Occidente de Antioquia”, explicaron desde la Unidad.

Planes regionales

Este trabajo conjunto se logra por medio de cuatro planes regionales, los cuales tienen como objetivo fortalecer la búsqueda de personas de la sociedad civil, miembros de la fuerza pública y excombatientes desaparecidos en el contexto del conflicto armado en Antioquia.

Arcenio Silva Ramos, integrante de Reencuentros, explicó que “los firmantes hemos logrado hacer memoria y hemos logrado resultados; hay personas que están desaparecidas, a algunas las hemos encontrado, hemos podido localizar a algunos familiares; en otras tenemos el compromiso de encontrar a las familias para hacer las entregas dignas a través de la Unidad de Búsqueda”.

136.010 desaparecidos en Colombia

Según explicaron desde la Unidad, estas estrategias están fortaleciendo las labores humanitarias y extrajudiciales con las que esta institución espera “llevar alivio a las familias buscadoras en estas cuatro subregiones que, en conjunto, conforman un universo de 6.062 personas desaparecidas, de las cuales 2.474 corresponden al Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia; 1.654 al de Nordeste, Nus y Río Porce; 1.081 al del Norte de Antioquia y 853 al de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio"

En Antioquia, el universo de personas desaparecidas asciende a 27.443 y en Colombia a 136.010 personas desaparecidas.

En algunos de los casos, los firmantes del Acuerdo de Paz y los integrantes de la Corporación Reencuentros ayudaron a localizar bóvedas y sepulturas en las que la Unidad de Búsqueda pudo recuperar cuerpos que permanecían como no identificados.

En estos lugares se recibió la información que le permite a los equipos de investigación establecer las hipótesis de identidad y los lugares de procedencia de estas personas.

Acercamiento con las comunidades

De manera adicional, este grupo de aportantes de información está realizando acercamientos con las comunidades para contactar a familias buscadoras con el propósito de que puedan adelantar sus solicitudes de búsqueda, aportar sus muestras de ADN o iniciar el proceso de entrega digna de sus seres queridos.

Se espera que los resultados sean positivos para el hallazgo de personas desaparecidas en medio del conflicto armado de nuestro país.