Fiscalía solicitó imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

Justicia

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, por hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, cuatro presuntas víctimas denunciaron al comunicador por hechos que, según la investigación, se habrían presentado en un contexto laboral.

La solicitud fue presentada por una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Por reparto se definirá el juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, así como la fecha y hora de la audiencia de imputación, que podrá realizarse de manera virtual o presencial.

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¿Por qué una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia hará la imputación contra Jorge Alfredo Vargas?

Por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se conformó un grupo de tareas especiales que se encargó de avanzar en la recopilación de elementos materiales probatorios y de verificar las denuncias de las presuntas víctimas.

Teniendo en cuenta la importancia de este caso, se comisionó a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para avanzar en la investigación.

El pasado 24 de marzo, la Fiscalía publicó un comunicado en el que anunció que “en atención a las denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre acoso sexual en ámbitos laborales, surgidas durante los últimos días a partir del comunicado y las medidas adoptadas por una importante cadena de televisión del país, la Fiscalía General de la Nación dispuso:

Habilitar el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización

Abrir iniciativa investigativa respecto a las denuncias reveladas por la mencionada cadena de televisión contra “dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual”.