Colombia ahora busca a 137.000 personas que desaparecieron en medio del conflicto en Colombia

Bogotá

La Unidad de Búsqueda actualizó su cifra de desaparecidos en Colombia y ahora deberá dar respuesta sobre 137.000 personas que desaparecieron en medio del conflicto armado en Colombia.

La última actualización ubicaba en 136.010 las personas desaparecidas, este aumento de 990 casos para llegar a los 137.000 desaparecidos en medio del conflicto armado se debe principalmente, según la Unidad de Búsqueda, a las nuevas solicitudes de familiares que buscan a sus seres queridos y las cuales fueron radicadas entre abril y junio de este 2026.

Además, se hizo una integración de bases de datos, la depuración de registros duplicados, la individualización de personas que anteriormente figuraban agrupadas bajo un mismo identificador y la validación de información con las entidades que suministran datos en cumplimiento del mandato humanitario y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda.

Para avanzar en este propósito de saber que pasó con los desaparecidos la Unidad de Búsqueda ha puesto en marcha seis Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Neiva, Popayán y Yopal, que permite que los cuerpos recuperados por esta entidad sean llevados a estos lugares para que su identificación se pueda dar de manera más rápida.