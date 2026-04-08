“Reclamo verdad y la entrega de los restos de mi hermano al ELN”: ministro Antonio Sanguino
El ministro de Trabajo reveló en una carta que su hermano, desaparecido en 1986, fue sometido a un “juicio revolucionario” por el grupo insurgente.
“Reclamo verdad y la entrega de los restos de mi hermano al ELN”: ministro Antonio Sanguino
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