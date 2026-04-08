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08 abr 2026 Actualizado 12:25

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“Reclamo verdad y la entrega de los restos de mi hermano al ELN”: ministro Antonio Sanguino

El ministro de Trabajo reveló en una carta que su hermano, desaparecido en 1986, fue sometido a un “juicio revolucionario” por el grupo insurgente.

“Reclamo verdad y la entrega de los restos de mi hermano al ELN”: ministro Antonio Sanguino

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