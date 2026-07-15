Directora de Implementación del Acuerdo de Paz presentó una denuncia penal contra De La Espriella

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz , Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por las presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz.