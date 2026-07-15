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15 jul 2026 Actualizado 22:41

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Directora de Implementación del Acuerdo de Paz presentó una denuncia penal contra De La Espriella

Gloria Cuartas denunció ante la Fiscalía al presidente electo por presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir.

Directora de Implementación del Acuerdo de Paz presentó una denuncia penal contra De La Espriella

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La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz , Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por las presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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