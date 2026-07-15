Directora de Implementación del Acuerdo de Paz presentó una denuncia penal contra De La Espriella
Gloria Cuartas denunció ante la Fiscalía al presidente electo por presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir.
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz , Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por las presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Cristina Navarro
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