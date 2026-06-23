Pantallas gigantes, fan fest y seguridad: así se vivirá el Colombia vs. RD Congo en Barranquilla

La emoción por la Selección Colombia vuelve a tomarse las calles de Barranquilla este martes con motivo del encuentro frente a República Democrática del Congo. Para garantizar el desarrollo seguro de las actividades programadas, la Alcaldía Distrital coordinó un amplio dispositivo de seguridad que incluirá la presencia de 684 uniformados de la Policía Nacional en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades realizaron un Consejo de Seguridad en el que se definieron las estrategias de vigilancia, prevención y control para los eventos organizados alrededor del partido, entre ellos pantallas gigantes, fan fest, caravanas y escenarios deportivos priorizados.

El alcalde Alejandro Char destacó que la ciudad se consolida como uno de los principales escenarios para vivir la pasión por la Selección durante el Mundial 2026.

“La Copa Mundial de Fútbol 2026 se vive en Barranquilla a otro nivel. Nuestra ciudad ofrece todo su potencial turístico y gastronómico para que los aficionados disfruten de pantallas gigantes, música, exhibiciones de la Selección, encuentros con leyendas del fútbol colombiano y muchas sorpresas más”, expresó el mandatario.

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Los operativos estarán concentrados en lugares de alta afluencia como la Plaza del Fútbol, la Plaza de La Paz, la fan zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en la plazoleta de la Luna del Río y la tribuna instalada en el Gran Malecón.

El dispositivo contará además con el apoyo de entidades distritales como las secretarías de Gobierno, Salud, Tránsito y Seguridad Vial, así como la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión del Riesgo, Barranquilla Verde y la Personería Distrital.

La Casa de la Sele abre nuevamente sus puertas

Por segunda ocasión, el Gran Malecón será sede de La Casa de la Sele, la fan zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol para acompañar a la Tricolor durante el Mundial 2026.

El espacio contará con actividades de entretenimiento, puntos de hidratación y atención en primeros auxilios para brindar una experiencia segura a los asistentes. La iniciativa busca fortalecer la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia en torno al equipo nacional, convirtiendo cada partido en una celebración para los aficionados.

La apertura de puertas está prevista para las 5:00 de la tarde y se espera la asistencia de aproximadamente 8.000 personas. El ingreso será gratuito mediante boleta de control de aforo y estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para disfrutar de la jornada con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y contribuir al desarrollo seguro de todos los eventos programados en la ciudad.

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