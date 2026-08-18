Circuito Pony Malta reunió a más de 10 mil asistentes

Barranquilla vivió una jornada histórica con el Circuito Pony Malta, un evento que reunió a más de 10 mil asistentes y que, más allá de la competencia, tuvo como protagonista la solidaridad con las familias colombianas afectadas por el terremoto.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó el significado de la actividad y resaltó la unión entre el deporte, la empresa privada y el compromiso social.

“Qué bendición tener a Juan Pablo Montoya, a su hijo, a Bavaria y a Pony Malta unidos por el automovilismo colombiano. Pero, sobre todo, saber que los recursos de este evento podrán ayudar a las familias que lo han perdido todo”, manifestó el mandatario.

Un circuito que movilizó a la ciudad

La competencia, impulsada por Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián, permitió que ciudadanos y visitantes disfrutaran de una experiencia alrededor del automovilismo a orillas del río Magdalena.

A través de sus redes sociales, Char aseguró que Barranquilla “hizo historia con el corazón puesto en Colombia” y destacó que el encuentro reunió deporte y solidaridad.

“Juan Pablo y Sebastián aceleraron frente a más de 10 mil barranquilleros y visitantes que sintieron de cerca toda la emoción del automovilismo. Un encuentro inolvidable que unió el deporte y la solidaridad por un país que hoy nos necesita más que nunca”, expresó el alcalde.

El mandatario también confirmó que “el 100 % de las utilidades será donado a las familias afectadas”.

Barranquilla fortalece su apuesta por el automovilismo

El Circuito Pony Malta fue presentado por la administración distrital como una muestra de la capacidad de la ciudad para desarrollar grandes eventos deportivos.

Según Char, la jornada sirvió como una demostración del potencial de Barranquilla para recibir competencias de mayor escala y fortalecer su proyección internacional.

“Lo de hoy es un preámbulo que va a catapultar a Barranquilla como una gran capital del automovilismo”, afirmó.

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Expectativa por nuevos escenarios deportivos

El alcalde señaló que continúan los acercamientos para que Barranquilla pueda ser sede de nuevos eventos internacionales de automovilismo y aseguró que ya se ha trabajado en aspectos técnicos relacionados con posibles circuitos.

“Esto del Circuito Pony Malta nos motiva mucho. Tener a un hito del automovilismo colombiano, Juan Pablo Montoya, y a su hijo Sebastián, puede ser un abrebocas de lo que puede ser Barranquilla como capital automovilística de Latinoamérica”, puntualizó Char.