En la mañana de este martes, 18 de agosto, el director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que, según fuentes consultadas desde la misma entidad, Colombia saldría de la Corte Penal Internacional y abandonaría el Estatuto de Roma.

El periodista mencionó que desde La Haya “dan por segura” esta salida.

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¿Por qué?

“Hay quienes consideran que ya hay un hecho que ustedes llaman hecho de facto. Tiene que ver con, precisamente, el tema del asedio a los colonos israelíes, en donde, en una aparente colusión con el Departamento de Defensa del Ejército de Israel, es una señal. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Corte Penal Internacional, que ha dictaminado que todos los asentamientos israelíes son ilegales y que Israel está obligado a cesar toda actividad de asentamiento, evacuar a todos los colonos y poner fin a su presencia ilegal en Cisjordania. ¿Qué pensarán de lo de los altos del Golán?“, explicó Sánchez Cristo.

Y agregó, así, que: “Colombia estaría abandonando, esto es extraoficial, el Estatuto de Roma”.

“¿Sabe quiénes deben estar felices con esta noticia? Los que están esperando condena de la JEP, la cúpula de las Farc, por ejemplo, porque ya no hay un ente ante el cual irse a quejar si la JEP no hace correctamente su trabajo. Lo único que estaba por encima de la JEP era la Corte Penal Internacional, y si salimos del Estatuto de Roma, pues ahí terminó la película, no hay a quien quejarse", cuestionó.

“Hay un riesgo”

Sin embargo, Julio Sánchez Cristo, mencionando a otra fuente diplomática, explicó que todo lo anterior tendría un riesgo.

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“Aquí otro corresponsal diplomático me dice que hay un riesgo, ya que la denuncia no es automática. Colombia no se puede puede ir mañana del Estatuto de Roma, y mientras que lo hace, la Corte Penal Internacional le puede abrir a Colombia una investigación. O sea, hay un riesgo, hay un riesgo con las decisiones que se están tomando. Ahí sí estamos en un limbo porque no sabemos, no tenemos ni idea de las motivaciones del canciller”, concluyó.

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