Desnutrición infantil y obesidad: el doble reto que enfrentan familias en Barranquilla

Un estudio realizado por la Fundación Universitaria San Martín reveló una preocupante realidad nutricional en Barranquilla, se trata de la desnutrición infantil y la obesidad en adultos que pueden coexistir dentro de un mismo núcleo familiar.

La investigación, desarrollada de los barrios Las Flores y La Playa, incluyó la caracterización de 195 familias como parte del Programa de Salud Familiar y Comunitaria de la institución.

Juan Santiago Correa Restrepo, rector de la Fundación Universitaria San Martín, explicó que esta situación representa un desafío para la salud integral de las familias barranquilleras.

“En los mismos núcleos familiares encontramos procesos de desnutrición en los niños, acompañados de procesos de obesidad y comorbilidad en las personas mayores”, Señaló el directivo."

Según correa, la desnutrición durante la infancia puede generar mayores dificultades de salud y afectar el aprendizaje. En caso de los adultos, la obesidad está relacionada con enfermedades cardiovasculares e hipertensión.

Para la institución, este tipo de experiencias también evidencia la necesidad de que las universidades tengan una mayor conexión con las problemáticas de los territorios.

Este resultado pone sobre la mesa un desafío de salud pública: en un mismo hogar pueden coexistir dos extremos de la malnutrición.