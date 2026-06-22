Char y Verano celebran triunfo presidencial de Abelardo De La Espriella

Las reacciones en el Atlántico no se hicieron esperar tras conocerse la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Dirigentes políticos, empresarios y representantes gremiales destacaron la alta participación ciudadana y expresaron su disposición de trabajar con el nuevo Gobierno Nacional.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró los resultados electorales mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. “Hoy ganó Colombia, ganó la democracia, ganó la libertad y, sobre todo, la esperanza de seguir construyendo un país en paz”, expresó el mandatario distrital, quien además felicitó al presidente electo y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

Char afirmó que el nuevo capítulo político del país debe estar marcado por la unión, la reconciliación y el bienestar de todos los colombianos. “Hoy estamos más firmes que nunca”, concluyó.

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Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, calificó la jornada como un hecho histórico para la democracia colombiana y felicitó al nuevo mandatario.

“Queremos darle la más cordial felicitación al presidente electo Abelardo de la Espriella y trabajar con él de la mano para sacar nuestra región adelante”, manifestó Verano, quien insistió en la necesidad de construir acuerdos entre el Gobierno Nacional, las regiones, los municipios y el sector productivo.

El gobernador también destacó la masiva participación ciudadana en la segunda vuelta presidencial, que superó los 26 millones de votantes, una cifra superior a la registrada en las elecciones de 2022.

Verano destacó además el significado histórico que representa para la región Caribe la llegada de un presidente oriundo de esta zona del país. “Estamos en un punto histórico interesantísimo y nosotros somos partícipes de ese proceso con un presidente de la región Caribe a la cabeza”, afirmó.

Gremios se pronuncian

Desde el sector empresarial también llegaron mensajes de respaldo al nuevo Gobierno. El presidente de la Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, aseguró que “Colombia defendió la democracia, la institucionalidad y la libertad” y expresó el compromiso de los empresarios de contribuir con la reconstrucción del país y con la materialización de la denominada “Patria Milagro”.

De igual forma, el director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, felicitó al presidente y al vicepresidente electos y manifestó la disposición del sector portuario de acompañar las iniciativas del nuevo Gobierno.

Asoportuaria señaló que espera que la nueva administración impulse la consolidación del modelo portuario colombiano, fortalezca el papel del río Magdalena como eje de la intermodalidad, mejore la competitividad del país y atraiga nuevas inversiones.