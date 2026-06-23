Conozca los sectores que tendrán cortes de energía este miércoles en Barranquilla y Puerto Colombia

La empresa Air-e Intervenida informó que este miércoles 24 de junio realizará trabajos de adecuación y mejora de redes eléctricas en sectores de Puerto Colombia, Suan y Barranquilla, labores que requerirán suspensiones programadas del servicio de energía.

En Puerto Colombia, las obras se desarrollarán entre las 8:04 de la mañana y las 3:55 de la tarde. Durante este tiempo estará suspendido el suministro de energía en la Vía al Mar, a la altura del kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, el IDPHU Campestre y la urbanización Barranquilla Sport, hasta el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, los peajes Papiros y Marahuaco, la Alcaldía de Puerto Colombia y sectores de La Risota.

De manera simultánea, entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, se adelantarán trabajos de instalación de postes en los sectores de Punta Roca, Villa Magola y El Acantilado, en Salgar; así como en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 10 hasta Sabanilla, y en la carrera 51B, entre los kilómetros 7 y 9, incluyendo Villa Clarita, Marahuaka y el Anglo Colombia School.

Trabajos en Suan

Por otra parte, Air-e ejecutará el cambio de redes eléctricas en el municipio de Suan entre las 9:15 de la mañana y las 3:45 de la tarde.

Las labores afectarán el servicio en los barrios Centro, Arriba y Villa Sol, además de sectores comprendidos entre las calles 2 y 6, carreras 3 a la 27, y la vía hacia Calamar hasta el kilómetro 5.

Maniobras en la subestación Silencio

La compañía también realizará labores de lavado de equipos en la subestación Silencio, en Barranquilla, por lo que se efectuarán breves maniobras operativas entre las 4:30 y 5:00 de la mañana, y nuevamente entre las 6:00 y 6:30 de la mañana.

Estas acciones podrían generar interrupciones temporales del servicio en sectores de Ciudad Jardín y zonas cercanas.

Asimismo, entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana, se suspenderá el suministro de energía en barrios como El Pueblo, Los Ángeles, Betania, Las Delicias, Ciudad Jardín, Colombia, América, Porvenir y Viejo Prado, entre otros sectores.

Para los barrios Ciudad Jardín, Los Jobos y Mercedes, la interrupción está programada entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana.

Finalmente, Air-e indicó que, debido a condiciones operativas de la red, podrían presentarse interrupciones adicionales en los circuitos Los Andes, Jardín, Silencio 10, Florida y San Felipe durante el mismo horario.