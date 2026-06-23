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23 jun 2026 Actualizado 12:03

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Barranquilla

Policía investiga homicidio de un adolescente de 17 años en Las Malvinas, en Barranquilla

El menor perdió la vida después de haber sido trasladado hasta un centro asistencial.

Arma de fuego- Colprensa

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Luego de haber sido traslado hasta un centro asistencial, perdió la vida un menor de 17 años tras haber sido baleado en el barrio Las Malvinas en la noche de este domingo, 21 de junio.

Según la información entregada por la Policía, una de las personas con las que estaba reunido el joven le disparó sin mediar palabras. El hecho se registró en la calle 96 con carrera 6T.

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“Información aportada la víctima se encontraba en su residencia cuando fue requerido, quien lo invitó a salir para una cancha del barrio Las Malvina”, indicó la Policía.

Asimismo, se informó que el joven habría sido asesinado porque estaría cobrando extorsiones a nombre de un grupo delincuencial sin hacer parte de este.

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