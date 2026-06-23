Comerciantes de Barranquilla piden a De la Espriella combatir la extorsión

Los comerciantes denuncian creciente inseguridad en el mercado de Barranquilla.( Caracol Radio )

Los comerciantes de Barranquilla pidieron al presidente electo, Abelardo De la Espriella, para que la lucha contra la extorsión sea parte de uno de sus pilares de su Gobierno para brindar garantías a los negocios.

“Debe haber una política que brinde garantías a las medianas y pequeñas empresas”, así lo indicó Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico.

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Sostuvo que dicha política debe tener un plan para cada región, al considerar que en Barranquilla y su área metropolitana la extorsión se da más que en zonas del interior del país.

“Uno no encuentra que la extorsión en esas zonas tenga una afectación como la que hay aquí, donde ya hay cerca de 500 micronegocios cerrados”, manifestó.