Aprehenden a alias ‘Tata’ y ‘Fabián’, presuntos implicados en homicidios de hermanas en Malambo

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la Seccional de Protección a la Infancia y Adolescencia, logró la aprehensión de alias ‘Tata’ y alias ‘Fabián’, dos jóvenes que, presuntamente, estarían implicados en los crímenes de dos hermanas, menores de edad, en Malambo, Atlántico.

Las adolescentes, identificadas como Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, fueron halladas sin vida y enterradas en una zona enmontada.

Sobre los hoy aprehendidos se supo que están bajo custodia de las autoridades en Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), ubicado en la Avenida Murillo.

Se espera que las autoridades entreguen más información del caso en el transcurso del día.

Noticia en desarrollo...