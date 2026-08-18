MinDefensa posesionó a los nuevos viceministros y funcionarios del sector Defensa
“Con este equipo avanzaremos, con decisión y sin titubeos, en la misión de recuperar la autoridad en cada territorio, enfrentar a quienes desafían al Estado y proteger la vida, la libertad y los derechos de todos los colombianos”, señaló el Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, posesionó al equipo que lo acompañará en la conducción del sector Defensa y con el que el Gobierno buscará recuperar la autoridad del Estado en los territorios y fortalecer la seguridad.
Entre los funcionarios posesionados está Claudia Carrasquilla Minami como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad; el brigadier general (RA) Ruddy Arias Rodríguez como viceministro para la Estrategia y Planeación; Juan Carlos Díaz Tarud como viceministro de Veteranos y GSED; Jaime Luis Arias Fonseca como secretario general; Paula María Cañas Marín como secretaria de Gabinete; Carmen Elena Abril Arévalo como secretaria privada del ministro, y el coronel (RA) William Alfonso Chávez Vargas como director de Talento Humano.
“Con este equipo avanzaremos, con decisión y sin titubeos, en la misión de recuperar la autoridad en cada territorio, enfrentar a quienes desafían al Estado y proteger la vida, la libertad y los derechos de todos los colombianos”, señaló el Ministerio de Defensa.
El mensaje con el que la nueva administración marca la línea que tendrá el sector fue contundente: “La seguridad no se negocia: se garantiza con autoridad, capacidad y resultados”.
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