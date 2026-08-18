MinDefensa posesionó a los nuevos viceministros y funcionarios del sector Defensa

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, posesionó al equipo que lo acompañará en la conducción del sector Defensa y con el que el Gobierno buscará recuperar la autoridad del Estado en los territorios y fortalecer la seguridad.

Entre los funcionarios posesionados está Claudia Carrasquilla Minami como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad; el brigadier general (RA) Ruddy Arias Rodríguez como viceministro para la Estrategia y Planeación; Juan Carlos Díaz Tarud como viceministro de Veteranos y GSED; Jaime Luis Arias Fonseca como secretario general; Paula María Cañas Marín como secretaria de Gabinete; Carmen Elena Abril Arévalo como secretaria privada del ministro, y el coronel (RA) William Alfonso Chávez Vargas como director de Talento Humano.

“Con este equipo avanzaremos, con decisión y sin titubeos, en la misión de recuperar la autoridad en cada territorio, enfrentar a quienes desafían al Estado y proteger la vida, la libertad y los derechos de todos los colombianos”, señaló el Ministerio de Defensa.

El mensaje con el que la nueva administración marca la línea que tendrá el sector fue contundente: “La seguridad no se negocia: se garantiza con autoridad, capacidad y resultados”.

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