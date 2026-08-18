Instalan tres cámaras de fotomultas en la Vía al Mar
Los dispositivos aún no pueden operar por falta de permisos.
La instalación de tres dispositivos electrónicos de control en la Vía al Mar genera debate entre conductores y autoridades. Aunque las cámaras ya fueron ubicadas en diferentes puntos del corredor vial, todavía no están funcionando ya que requieren permisos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
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Carlos Granados, director del Tránsito del Atlántico, mencionó que una de las cámaras fue instalada en el sector de Turipaná, otra antes del Sombrero Vueltiao y la tercera en una recta a la salida del departamento.
Según las autoridades viales, estos puntos fueron seleccionados debido al alto índice de accidentalidad y para reforzar el cumplimiento de las normas en los corredores viales.
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Cámaras aún no están operativas
Granados explicó que, al tratarse de una vía concesionada, es necesario contar con las autorizaciones correspondientes para entrar en funcionamiento.
“Después de haberse instalado la cámara, seguiremos trabajando y diciendo que va a haber un tiempo de gracia en el momento que se instale. La fecha depende de los permisos por parte de la ANI”, señaló el funcionario.
Una vez las cámaras entren en operación, el director de la entidad explicó que se establecerá un periodo de gracia para informar a los conductores sobre su funcionamiento y las condiciones de control.