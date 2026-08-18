Tres sectores del Atlántico tendrán cortes de energía este miércoles

La obra superó los 6.000 millones de pesos . Foto Gobernación Huila.

La empresa Air-e Intervenida realizará este miércoles 19 de agosto trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura eléctrica en sectores de Puerto Colombia, Barranquilla y Ponedera, por lo que se programaron suspensiones temporales del servicio.

Cortes en Puerto Colombia

En el barrio Loma Fresca, en Puerto Colombia, equipos técnicos instalarán postes entre las 8:20 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Durante las maniobras se suspenderá el suministro de energía en las calles 10B a la 14, entre las carreras 1 y 3.

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Trabajos en Barranquilla

En el barrio San Felipe, específicamente en la carrera 23 con calle 64, se realizará el cambio de elementos eléctricos. Estas labores están programadas entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, periodo durante el cual podrían presentarse interrupciones del servicio en el sector.

Cambio de poste en Ponedera

En el municipio de Ponedera, la empresa reemplazará un poste de baja tensión ubicado en la calle 22 con carrera 17, en el barrio San Francisco. Los trabajos se desarrollarán entre las 7:55 de la mañana y las 4:25 de la tarde.

Air-e Intervenida reiteró el llamado a los usuarios para hacer un uso racional y eficiente de la energía.