Ruta B9 de Embusa se integrará con Transmetro desde este miércoles

A partir de este miércoles 19 de agosto, los usuarios que se movilizan por el sector de la carrera 8 en Barranquilla tendrán una nueva alternativa para conectarse con Transmetro. La ruta B9 de la empresa Embusa se integrará con el sistema en la estación La Ocho, ubicada sobre la Troncal Murillo.

Con esta integración, los pasajeros podrán utilizar la B9 para llegar hasta la estación La Ocho y continuar su recorrido en Transmetro. De igual manera, quienes lleguen a esta estación en los servicios del sistema podrán hacer transbordo a la B9 para movilizarse hacia los sectores atendidos por esta ruta. La ruta alimentadora A1-2 Carrera Ocho de Transmetro continuará prestando su servicio habitual.

Puntos de conexión y valor del transbordo

Para realizar los transbordos, los usuarios deberán utilizar la Tarjeta Transmetro o la tarjeta SIBUS, previamente recargada. Quienes utilicen la B9 en el tramo de la carrera 8 comprendido entre la calle 30 y el SAO de La Macarena, que coincide con el recorrido de la A1-2 Carrera Ocho, podrán hacer la conexión con Transmetro en la estación La Ocho sin costo adicional. En estos casos, pagarán únicamente la tarifa vigente del sistema: $3.700 en días hábiles y $3.800 domingos y festivos.

El cobro adicional aplicará para quienes utilicen la B9 por fuera de ese tramo. Estos usuarios pagarán inicialmente la tarifa habitual de $3.700 en días hábiles o $3.800 domingos y festivos y, al llegar a la estación La Ocho para hacer el transbordo a Transmetro, deberán cancelar $1.800 adicionales, correspondientes a la tarifa autorizada por el Área Metropolitana de Barranquilla para la integración con rutas del Transporte Público Colectivo.

Este valor adicional aplicará, específicamente, para quienes tomen la B9 antes de la calle 30, en sentido sur-norte, y conecten con Transmetro en la estación La Ocho, así como para quienes la aborden antes del SAO de La Macarena, en sentido norte-sur, y se dirijan a la estación para hacer la conexión.

Los usuarios que tengan inquietudes sobre la operación de la B9 podrán comunicarse con el Área Metropolitana de Barranquilla a través del correo infosibus@ambq.gov.co. En caso de inconvenientes relacionados con el cobro de la tarifa dentro de Transmetro, están disponibles la línea 320 635 9257 y el correo atencionalcliente@transmetro.gov.co.