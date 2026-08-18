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18 ago 2026 Actualizado 15:27

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Pacto solicitó derecho a réplica tras alocución de De la Espriella: la harán Cepeda y Petro

La réplica estará a cargo del senador Iván Cepeda y del expresidente Gustavo Petro. Utilizarán los 20 minutos que duró la intervención del jefe Estado.

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro e Iván Cepeda. Fotos: (Photo by Leonardo Castañeda/Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro e Iván Cepeda. Fotos: (Photo by Leonardo Castañeda/Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

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El Pacto Histórico solicitó oficialmente el espacio para réplica a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella.

La réplica estará a cargo del senador Iván Cepeda y del expresidente Gustavo Petro. Utilizarán los 20 minutos que duró la intervención del jefe Estado.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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