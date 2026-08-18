Pacto solicitó derecho a réplica tras alocución de De la Espriella: la harán Cepeda y Petro
La réplica estará a cargo del senador Iván Cepeda y del expresidente Gustavo Petro. Utilizarán los 20 minutos que duró la intervención del jefe Estado.
El Pacto Histórico solicitó oficialmente el espacio para réplica a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella.
La réplica estará a cargo del senador Iván Cepeda y del expresidente Gustavo Petro. Utilizarán los 20 minutos que duró la intervención del jefe Estado.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...