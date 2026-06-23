¿Qué pasa si la Selección Colombia gana, pierde o empata contra Congo? Esto necesita para clasificar

La selección Colombia continúa su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de vencer a Uzbekistán en la primera jornada, ahora deberán enfrentarse a la selección de la República Democrática del Congo, partido válido por la segunda fecha del Grupo K, que se disputará este martes 23 de junio, a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana.

Colombia llega como líder de su zona, y como la única selección del grupo con tres unidades en la tabla de posiciones, tras el 3-1 contra Uzbekistán. Mientras que Congo y Portugal repartieron puntos en el primer juego y se ubican segundo y tercero, respectivamente, con una unidad, Uzbekistán es último sin puntos y con una diferencia de gol negativa de 2 anotaciones.

A este encuentro, Colombia llega con una ventaja sobre su rival y fue haber conseguido los tres puntos en la primera fecha. Gracias a esto, el equipo de Néstor Lorenzo podría sellar su clasificación en este segundo partido.

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¿Qué pasa si Colombia le gana al Congo?

Si Colombia vence al Congo, llega a seis puntos en la tabla de posiciones y estaría prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final, sin importar el resultado que alcance en el tercer juego frente a la selección de Portugal.

Con la victoria, Colombia aseguraría el primer o segundo puesto del grupo, pues en caso de que Portugal derrote a Uzbekistán, los europeos llegarán únicamente a 4 unidades. Por lo que las posiciones finales del grupo se definirían en la tercera jornada.

¿Qué pasa si Colombia y el Congo empatan?

En el caso de que la selección Colombia llegue a empatar con el Congo, el equipo nacional llegará a cuatro unidades. De darse este resultado, la ‘Tricolor’ estaría obligada a sumar en la última fecha contra Portugal; de ser así, ocuparía al menos el segundo lugar, y si no, dependerá de la tabla de mejores terceros.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra el Congo?

En este escenario, donde Colombia pierda en esta segunda fecha, estaría obligado a sumar frente a Portugal, ya sea un punto o tres de la victoria, y dependería del resultado entre Congo y Uzbekistán, que se enfrentarían en esta jornada; pues en caso de que el Congo se quede con los tres puntos, llegaría a la última fecha con 4 unidades, con oportunidades de sumar contra los uzbekos.