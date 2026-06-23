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23 jun 2026 Actualizado 11:38

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Colombia vs. RD Congo: más de 1.000 policías garantizarán la seguridad en Barranquilla

Los uniformados estarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

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Más de 1.000 policías garantizarán la seguridad en varios puntos de la ciudad debido al segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial frente a la República Democrática del Congo.

Los uniformados estarán ubicados estratégicamente en establecimientos comerciales, centros de entretenimiento, zonas gastronómicas, espacios públicos y demás puntos donde se prevé una alta concentración de aficionados para observar el compromiso deportivo, indicó la Policía.

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La Policía sostuvo que, a pesar de esta vigilancia especial, continuará con las labores de vigilancia, prevención y control en sectores priorizados en Barranquilla y su área metropolitana. Esto se hará mediante el despliegue de las capacidades humanas y técnicas de la institución.

“Invitamos a todos los aficionados a vivir esta fiesta deportiva con respeto, tolerancia y responsabilidad, acatando las normas de convivencia y contribuyendo a mantener un ambiente seguro para todos”, indicó el General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.

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