Colombia vs. RD Congo: más de 1.000 policías garantizarán la seguridad en Barranquilla
Los uniformados estarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.
Más de 1.000 policías garantizarán la seguridad en varios puntos de la ciudad debido al segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial frente a la República Democrática del Congo.
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Los uniformados estarán ubicados estratégicamente en establecimientos comerciales, centros de entretenimiento, zonas gastronómicas, espacios públicos y demás puntos donde se prevé una alta concentración de aficionados para observar el compromiso deportivo, indicó la Policía.
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La Policía sostuvo que, a pesar de esta vigilancia especial, continuará con las labores de vigilancia, prevención y control en sectores priorizados en Barranquilla y su área metropolitana. Esto se hará mediante el despliegue de las capacidades humanas y técnicas de la institución.
“Invitamos a todos los aficionados a vivir esta fiesta deportiva con respeto, tolerancia y responsabilidad, acatando las normas de convivencia y contribuyendo a mantener un ambiente seguro para todos”, indicó el General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.