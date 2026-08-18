Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 ago 2026 Actualizado 21:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Trancón en la vía Circunvalar en Barranquilla por obras irá hasta el 1 de octubre

Los cierres temporales por la construcción de un paso peatonal deprimido han generado congestión vehicular.

Vanessa Miranda

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La congestión vehicular en la Circunvalar está relacionada con el cierre temporal de un tramo de la vía debido a los trabajos de construcción de un paso peatonal deprimido que conectará a Caribe Verde con sectores como Las Malvinas, El Bosque, Evaristo Sourdis y Rosales.

Usuarios reportan demoras

Usuarios del transporte público aseguran que la congestión ha aumentado los tiempos de espera para tomar las rutas, Dylan Bolívar, Usuario, relató que puede tardar hasta 10 minutos esperando el servicio en esta zona.

“Sí, yo siempre tomo un Coolitoral, que antes pasaba a cada rato, pero ahora se demora unos 10 minutos desde donde comienza el trancón hasta llegar a la parada.”

Más información

La situación también ha generado dificultades para los conductores de motocicleta que trabajan como transporte informal. Wilson rincón, Conductor, señaló que la congestión ha reducido el número de pasajeros que consigue en el sector.

“Uno tiene que buscar pasajeros en otras zonas, porque aquí no nos permiten parquear. Todos los días es lo mismo: el mismo trancón y tenemos que dar vueltas para poder encontrar pasajeros.”

Cierre programado hasta octubre

Para facilitar la movilidad y orientar a los conductores, la Alcaldía de Barranquilla dispuso de agentes de señalización en el sector. De acuerdo con el cronograma de las obras, este cierre vial se extenderá hasta el próximo primero de octubre de 2026.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir