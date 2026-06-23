¿Cómo le ha ido a Colombia contra rivales africanos en los mundiales?: Así está el historial

James Rodríguez festeja su gol ante Costa de Marfil en Brasil 2014 / Getty Images / Elsa

La Selección Colombia se vuelve a medir contra un rival africano en un Mundial. Este martes, el equipo de Néstor Lorenzo enfrentará otro poderío de este continente: República Democrática del Congo, que regresa a una Copa del Mundo luego de 1974, en ese entonces bajo el nombre de Zaire.

Le puede interesar: ¿A qué hora juega HOY la Selección Colombia contra RD del Congo en Mundial 2026? Cómo ver EN VIVO

El fútbol africano ha venido con un crecimiento exponencial y ya tuvo un primer gran resultado, que fue llegar a la semifinales del Mundial 2022 con Marruecos. Asimismo, este país es el vigente campeón sub-20, ganándole la final nada más y nada menos que a Argentina.

En parte, el desarrollo del fútbol de este continente se debe a la influencia migratoria, que ha llevado a sus futbolistas a formarse en los mejores equipos de Europa, y las raíces cruzadas que les permite a los jugadores representar a paises distintos.

Congo, es la segunda selección que tiene más futbolistas que no juegan para su país de nacimiento, con un total de 20 de los 26 convocados. Curazao lidera este escalafón con 25 de los 20 citados.

En la convocatoria de Congo para el Mundial hay 11 jugadores nacidos en Francia, 5 en Bélgica, 2 en Inglaterra y 2 en Suiza.

Colombia vuelve a enfrentar a un equipo africano en un Mundial: así le ha ido

Se ha vuelto costumbre en los últimos mundiales que la Selección Colombia se enfrente contra equipos africanos. Esta será la tercera vez en los últimos tres campeonatos del mundo, dejando un saldo positivo. Contra Congo, la Tricolor buscará la clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

¿Qué pasa si la Selección Colombia gana, pierde o empata contra Congo? Esto necesita para clasificar

Colombia 1-2 Camerún - Mundial Italia 1990

Luego de superar la fase de grupos, en la que quedó para la historia el 1-1 con Alemania, Colombia pasó como la segunda mejor tercera y en octavos de final llegó el primer duelo contra un africano para la nación.

Fue el recordado 2-1 contra Camerún, que dejó el gol de Roger Milla tras el error de René Higuita. En esa oportunidad el delantero marcó doblete, mientras que para Colombia convirtió Bernardo Redín, sentenciando la primera derrota ante este continente.

Colombia vs. Camerún 1998 / Getty Images / Getty Images Ampliar Colombia vs. Camerún 1998 / Getty Images / Getty Images Cerrar

Colombia 1-0 Túnez - Mundial Francia 1998

En el Mundial de Francia 1998 llegó el primer triunfo de la Tricolor contra un africano. Tras comenzar perdiendo contra Rumania, el segundo partido fue contra Túnez y dejó la victoria por 1-0 con el gol de Léider Preciado.

Esa victoria no sirvió de mucho, pues Colombia perdió posteriormente con Inglaterra y quedó eliminado en fase de grupos, pero dejó el primer triunfo contra un rival africano.

Colombia vs. Túnez en el Mundial 1998 / Getty Images / Richard Sellers/Allstar Ampliar Colombia vs. Túnez en el Mundial 1998 / Getty Images / Richard Sellers/Allstar Cerrar

Colombia 2-1 Costa de Marfil -Mundial Brasil 2014

Luego de no clasificar a tres mundiales consecutivos, el equipo de Néstor Lorenzo logró el boleto para Brasil 2014 y, tras el debut victorioso contra Grecia, el segundo encuentro fue ante Costa de Marfil. En Brasilia, el resultado fue 2-1 a favor de la Tricolor, con goles de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y el descuento de Gervinho.

Colombia vs. Costa de Marfil / Getty Images / Dennis Grombkowski - FIFA Ampliar Colombia vs. Costa de Marfil / Getty Images / Dennis Grombkowski - FIFA Cerrar

Colombia 1-0 Senegal - Mundial Rusia 2018

El último partido contra un equipo africano fue ante Senegal en Rusia 2018. Ese fue el encuentro que cerró la fase de grupos, en la que Japón y Polonia también fueron rivales. La Tricolor se impuso 1-0 gracias a un gol de cabeza de Yerry Mina, tras una asistencia de James Rodríguez.

Colombia vs. Senegal por el Mundial 2026 / Getty Images / Stu Forster Ampliar Colombia vs. Senegal por el Mundial 2026 / Getty Images / Stu Forster Cerrar

Así las cosas, el historial para la Selección Colombia ante equipos africanos es positivo. En cuatro encuentros, se han registrado 3 victorias y solo una derrota, confiando que en el quinto partido termine también con resultado favorable.