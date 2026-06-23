Juez estudiará restitución de tierras a comunidad afro y protección de la Laguna de Luruaco

El Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió una demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para determinar si deben restablecerse los derechos étnico-territoriales del Consejo Comunitario Afrocolombiano Kusuto Ma-Gende sobre un predio de 49 hectáreas y 1.349 metros cuadrados en el municipio de Luruaco, Atlántico.

Mientras avanza el proceso judicial, el despacho ordenó una serie de medidas cautelares destinadas a proteger el territorio reclamado. Entre ellas se encuentran la inscripción de la demanda en el registro inmobiliario, la salida provisional del predio del comercio y la suspensión de cualquier trámite administrativo o jurídico que pueda afectar las tierras en disputa.

La comunidad beneficiaria está integrada por cerca de 260 familias afrodescendientes que consideran el territorio un elemento fundamental para la preservación de sus prácticas culturales, tradiciones y formas de vida ancestrales.

“Muy feliz y sigo agradecida con la Unidad de Restitución de Tierras por hacer posible que este proceso saliese adelante luego de años en que permaneció en el olvido”, manifestó Marylin Morales Roa, representante legal del Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende, tras conocer la decisión judicial.

Uno de los aspectos más novedosos de la demanda es la solicitud de que la Laguna de Luruaco sea reconocida como víctima del conflicto armado. De prosperar la petición, se trataría del primer caso en Colombia en el que un proceso de restitución de tierras plantea el reconocimiento de un cuerpo de agua bajo esa condición.

“Esta es la primera demanda de restitución en todo el país que solicita declarar como víctima del conflicto armado a un cuerpo de agua majestuoso como lo es la Laguna de Luruaco”, explicó María Fernanda González, integrante del equipo étnico de la URT en Magdalena y Atlántico.

Se suma a otros procesos de restitución

El caso de Kusuto Ma-Gende se suma a otros tres procesos de restitución colectiva admitidos por la justicia en favor de consejos comunitarios afrodescendientes de la región Caribe: Jacobo Pérez Escobar, Magen de Mí y Nelson Mandela.

En conjunto, las cuatro demandas buscan restituir más de 200 hectáreas a comunidades afrocolombianas de Atlántico y Magdalena. Según la URT, estas acciones representan avances en el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales de poblaciones étnicas afectadas por el conflicto armado.