Policía de Barranquilla realizó jornadas contra la extorsión en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Ante el riesgo de que delincuentes utilicen engaños para cometer extorsiones, la Policía Metropolitana reforzó las acciones de prevención en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, uno de los principales puntos de movilización de pasajeros y transportadores de la región Caribe.

La actividad forma parte de las estrategias que adelanta la institución para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los riesgos asociados a las diferentes modalidades utilizadas por organizaciones criminales para engañar a sus víctimas.

Identificar el “falso servicio”

Durante la jornada, los uniformados entregaron recomendaciones de autoprotección y orientaron a los usuarios sobre cómo identificar posibles intentos de extorsión, especialmente a través del denominado “falso servicio”, una modalidad mediante la cual delincuentes contactan a conductores o prestadores de servicios para citarlos a lugares apartados y posteriormente extorsionarlos.

Las acciones preventivas también se extendieron a los muelles de abordaje y plataformas de transporte del aeropuerto, donde el personal del GAULA promovió mensajes de seguridad y la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que estas jornadas buscan proteger la libertad, el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos, al tiempo que fortalecen la confianza de la comunidad en las autoridades.

“El componente preventivo es fundamental para evitar que las personas sean engañadas por organizaciones delincuenciales que buscan obtener beneficios económicos mediante amenazas o falsas ofertas de servicio”, señaló el oficial.

La Policía indicó que continuará desarrollando actividades pedagógicas y operativas en distintos puntos de Barranquilla y su área metropolitana como parte de la estrategia integral contra la extorsión y el secuestro.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso relacionado con estos delitos a través de la línea gratuita 165 del GAULA, que garantiza reserva absoluta de la información suministrada, bajo la campaña institucional: “Yo no pago, yo denuncio”.

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