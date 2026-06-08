22 cursos cortos SENA en Contabilidad disponibles: Pasos para inscribirse y requisitos básicos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) apoya a los colombianos brindándoles la oportunidad de estudiar de manera totalmente gratis. Incluso, también se destacan por brindar distintos cursos en diversas áreas profesionales.

Por lo que, dichos cursos suelen estar estructurados con distintas ramas de estudio, que permiten a las personas seleccionar la línea que desea ejercer en un futuro. Cabe resaltar que, en el momento en el que se selecciona el curso, la persona deberá tener en cuenta el tipo de educación que desea cursar, ya sea, de formato técnico, tecnólogo o complementario.

Le puede interesar: Qué se celebra el 8 de junio en Colombia: El festivo conmemora importante fecha litúrgica, ¿Cuál?

¿Cómo se llaman los cursos de Contabilidad del Sena 2026?

De acuerdo, con la página oficial del Servicio Nacional de Aprendizaje, quienes se encuentren interesados podrán descubrir contenido de calidad y herramientas interactivas, las cuales están diseñadas para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

Asimismo, indican que por el momento están activo 22 cursos de contabilidad en SENA:

Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos

Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

Análisis Financiero

Análisis Financiero Empresarial

Aplicación de Normas Tributarias en Micro y Pequeñas Empresas

Asesoría al Consumidor Financiero

Blockchain en Criptomonedas

Calculo e Interpretación de Indicadores Financieros

Le puede interesar: Pensión de invalidez: podría perder mesadas si no cumple requisito obligatorio de la Ley 100

Caracterización del Sector Financiero

Contabilidad en las Organizaciones

Contabilidad: Reconocimiento de Recursos Financieros

Cuentas Contables

Elaboración de Presupuestos Empresariales

Elaboración del Presupuesto para el Manejo de las Finanzas Personales

Evaluación Solicitudes Financieras Bajo la Normatividad

Fundamentos Básicos del Mercado de Valores para el Inversionista

Gestión de Liquidez en Organizaciones de Economía Solidaria

Ingresos y Gastos Personales

Orientación Financiera al Consumidor

Suministro de Información y Asesoría para el Consumidor Financiero

Venta Consultiva de Productos Financieros

Le puede interesar: Estar casado no le garantiza la pensión de sobrevivientes en 2026: esto exige la Corte

¿Cuánto duran los cursos de Contabilidad en el Sena?

Se entiende que los ‘cursos cortos’ tienen un tiempo aproximado entre 40 o 50 horas y estos cambian según el curso. En este caso, el tiempo de duración de cada curso de Contabilidad en su mayoría dura 40 a 48 horas.

Cabe resaltar que, cada uno de ellos cuenta con instructores capacitados, los cuales estarán a disposición para acompañar a los estudiantes durante el tiempo estipulado.

¿Cómo inscribirse a los cursos de Contabilidad en el Sena?

Si se encuentra interesado de estudiar cualquiera de los 22 cursos de Contabilidad que tiene activo el SENA, deberá tener en cuenta que, en cuanto a la fecha estimada de inicio para cualquiera de los cursos, dependerá de la disponibilidad del centro de formación.

Siga este paso a paso para inscribirse en un curso de Contabilidad.

Ingrese a la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

OJO: Verifique que si sea la página oficial del SENA, evite dar sus datos personas en plataformas o a terceros, de esta manera no caerá en estafas

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría ‘Contabilidad y finanzas’ haga clic.

haga clic. Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’, el cual está referenciado como ‘un pulgar arriba’.

Después le aparecerá otro recuadro donde tendrá que hacer clic en ‘continuar inscripción’, luego de esto deberá seguir las instrucciones que le dice la página en específico para obtener un cupo.

Le puede interesar: Elecciones Presidenciales 2026: ¿Se puede votar desde el exterior si está de viaje o en el Mundial?