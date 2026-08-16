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16 ago 2026 Actualizado 17:45

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Justicia

Tras terremoto hallan cuerpo de Juan José Salazar, involucrado en caso de falsos testigos de Uribe

Durante varios días, familiares y amigos adelantaron la búsqueda de Juan José Salazar y difundieron en redes sociales mensajes y cadenas de oración para solicitar información sobre su paradero.

Juan José Salazar/ Foto tomada de redes sociales

Juan José Salazar/ Foto tomada de redes sociales

Juan José Salazar/ Foto tomada de redes sociales
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Bajo escombros del edificio Ana Pilar en el sur de Cali, fue hallado sin vida el abogado Juan José Salazar, implicado en el caso de falsos testigos que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez .

Su cuerpo fue encontrado por los rescatistas que continúan en la búsqueda de más personas, que como él, fueron reportadas como desaparecidas.

Durante el terremoto Salazar se encontraba con su novia Valentina Marcano. Por varios días circularon deferentes imágenes en redes sociales con cadenas de oración y mensajes solicitando información. El cuerpo sin vida fue encontrado esta madrugada

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