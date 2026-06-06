Pensión de invalidez: podría perder mesadas si no cumple requisito obligatorio de la Ley 100

Si usted recibe una pensión de invalidez en Colombia, es fundamental que preste mucha atención a los requisitos legales para no llevarse una sorpresa desagradable. No basta con haber obtenido el beneficio una vez; la ley exige demostrar que la condición de salud que originó el pago se mantiene en el tiempo.

Si usted olvida o ignora este trámite obligatorio, su mesada mensual podría ser suspendida o incluso eliminada de forma permanente durante este 2026.

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¿Cada cuánto tiempo se debe revisar la pensión de invalidez?

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, específicamente en su artículo 44, el estado de invalidez de una persona no se considera algo inamovible.

Por esta razón, todos los pensionados bajo esta modalidad deben someterse a una revisión médica obligatoria cada tres años.

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El propósito de este examen es ratificar si el beneficiario aún conserva una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, o si, por el contrario, su salud ha mejorado de tal forma que el fondo pensional decida retirar o disminuir la mesada.

¿Qué sucede si no asiste a la cita médica de revisión?

Muchos pensionados cometen el error de pensar que su pago está asegurado de por vida sin condiciones. Sin embargo, si su fondo de pensiones ya sea el público (Colpensiones) o uno privado lo cita para una valoración y usted no se presenta, las consecuencias son inmediatas.

Una vez recibida la solicitud, usted cuenta con un plazo máximo de tres meses para acudir a la Junta de Calificación de Invalidez.

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Si deja vencer este término sin realizarse los exámenes, el fondo suspenderá el pago de su dinero de manera automática.

¿Puede perder la pensión de invalidez para siempre por un descuido?

La respuesta es sí, y esta es la advertencia más grave del proceso. Si después de que le suspenden el pago por no asistir a la revisión, usted deja pasar 12 meses adicionales (un año completo) sin cumplir con el trámite, la pensión prescribe.

En términos sencillos, esto significa que usted pierde definitivamente el derecho a recibir esa prestación.

Recuperar este beneficio no es un proceso sencillo. Si la pensión llega a prescribir por su inasistencia, el afectado deberá iniciar todo el trámite de solicitud desde cero, asumiendo nuevos exámenes y trámites administrativos para demostrar nuevamente que cumple con los requisitos de ley.

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