Estar casado no le garantiza la pensión de sobrevivientes en 2026: esto exige la Corte

La Corte Suprema de Justicia ha emitido una aclaración fundamental sobre el acceso a la pensión de sobrevivientes en el país, subrayando que el vínculo formal del matrimonio no representa una garantía absoluta para obtener este beneficio económico.

A través de un reciente pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral, el alto tribunal reiteró que el criterio determinante para el sistema de seguridad social no es la existencia de un contrato civil, sino la demostración de una convivencia real, efectiva y constante entre la pareja.

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Estar casado no le garantiza la pensión de sobrevivientes en 2026

De acuerdo con la legislación vigente, específicamente la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, toda persona que aspire a reclamar la pensión tras el fallecimiento de su pareja debe acreditar una convivencia mínima de cinco años continuos previos al deceso.

La Corte ha precisado que este tiempo de vida en común puede verificarse en el momento del fallecimiento o en cualquier periodo previo, siempre que las pruebas reflejen una relación de pareja auténtica y no un simple formalismo legal.

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Este requisito busca proteger la finalidad del sistema pensional, la cual es brindar auxilio económico a quien verdaderamente compartía un proyecto de vida basado en el apoyo mutuo y el acompañamiento. En este sentido, la justicia colombiana define la convivencia efectiva a través de cuatro pilares fundamentales que el solicitante debe probar:

La vida en común bajo el mismo techo.

bajo el mismo techo. El apoyo económico recíproco entre los miembros de la pareja.

recíproco entre los miembros de la pareja. La existencia de una relación afectiva estable .

. El acompañamiento constante en las diversas dimensiones de la vida diaria.

¿El matrimonio genera obligaciones legales?

Uno de los puntos más relevantes del fallo es la distinción entre el derecho civil y el sistema de seguridad social. La Corte explica que, si bien el matrimonio genera obligaciones legales de ayuda y convivencia, estas no se cumplen automáticamente en la práctica.

Por lo tanto, el sistema de seguridad social actúa de manera autónoma, exigiendo evidencias concretas de que el vínculo afectivo y de socorro mutuo se mantuvo vigente hasta el final de la vida del pensionado o afiliado.

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Pensión de sobreviviente 2026: La carga de la prueba y la responsabilidad del solicitante

Es imperativo que considere que la carga de la prueba recae exclusivamente en quien solicita el beneficio. No basta con presentar certificados administrativos, trámites ante entidades de salud o documentos formales si estos no logran demostrar una vida en pareja compartida.

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Las autoridades judiciales exigen claridad y coherencia en las pruebas aportadas para evitar que el beneficio sea otorgado en situaciones donde solo existe un vínculo formal sin una base de convivencia real.

En conclusión, para asegurar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en este 2026 ante entidades como Colpensiones, resulta vital que los interesados cuenten con evidencias sólidas que respalden los cinco años de convivencia exigidos por la ley, priorizando la realidad de la relación sobre la formalidad del estado civil.