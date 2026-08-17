Vive en Colombia: así es uno de los pocos animales del mundo que puede correr sobre el agua | VIDEO

El Planeta Tierra ha visto pasar por cada uno de sus ecosistemas un sin fin de especies animales, cada una con características y peculiaridades que las diferencian entre todas: veneno, luz propia, colores exóticos para camuflarse, envergaduras considerables, pero también poder correr sobre el agua.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos sobre este animal y, especialmente, sobre cómo funciona su cuerpo para que pueda tener esa habilidad dentro de la funcionalidad de su anatomía.

Así es el animal que puede correr sobre el agua

Aunque se piense que es un animal grande, es todo lo contrario: es pequeño; sin embargo, es un tipo de especie generalmente muy conocida y vista por los seres humanos, un lagarto.

Así, la reconocida revista National Geographic detalló en un artículo publicado en su web que el animal que puede correr por encima de agua es el basilisco , una especie de lagarto que puede “llegar a alcanzar los 75 centímetros de longitud, en donde cerca de 50 centímetros serían cola”.

“Además, puede llegar a pesar algo menos de 200 gramos gracias a su dieta omnívora”, explicaron.

Sin embargo su única característica peculiar no es solo su tamaño o su habilidad, también lo es la piel. Pues es de “color marrón o crema, con rayas aceitunadas en un patrón tigresco. Los machos, además, cuentan con una gran cresta como carácter sexual secundario con el que atraer a las hembras y a la reproducción”.

Pero la duda real es, cómo este pequeño lagarto hace para correr sobre el agua y no hundirse en cada uno de los intentos.

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¿Cómo hace el lagarto basilisco para correr sobre el agua y no hundirse?

La misma revista National Geographic detalló la razón en su artículo. Allí, la publicación explica que esta habilidad se debe a la forma de sus patas y la velocidad que logra alcanzar cuando corre.

“Es capaz de correr por encima de las aguas sin hundirse durante varios metros”, dice NatGeo.

Así mismo, explican que el lagarto puede alcanzar velocidades de 25 km/h en tierra y cuando lo hace sobre el agua lo que le ayuda a mantener una velocidad alta es la potencia de sus músculos y unas membranas que tiene en sus patas traseras.

“Los basiliscos cuentan con unas membranas escamosas en el tercer, cuarto y quinto dedo que únicamente se abren cuando la superficie pasa de sólida a líquida”, lo que les permite correr sobre el agua.

Cuando están en esa superficie pueden llegar a correr una distancia de entre 5 a 20 metros.

¿Y en cuáles zonas del mundo habita el basilisco?

Pues bien, este animal, para fortuna de los ecosistemas nacionales, se puede encontrar en Colombia.

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NatGeo explica que geográficamente el basilisco es un animal que “habita las selvas tropicales de América Central”, en países como Nicaragua, Costa Rica, Panamá, “aunque su hábitat se extiende hacia el norte y el sur ”del continente, por ejemplo, el “noreste de Ecuador, Colombia y Venezuela”.

Vea un video del basilisco corriendo sobre el agua:

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