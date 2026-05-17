Elecciones Presidenciales 2026: ¿Se puede votar desde el exterior si está de viaje o en el Mundial?

Las próximas elecciones presidenciales de 2026 en Colombia coinciden cronológicamente con eventos de gran magnitud internacional, como el Mundial de Fútbol que se celebrará en Norteamérica.

Esta situación ha motivado que un número considerable de ciudadanos planee encontrarse fuera del territorio nacional durante las fechas. Ante este panorama, es fundamental comprender las normativas vigentes para evitar confusiones sobre la posibilidad de sufragar en sedes consulares mientras se está de viaje.

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¿Pueden los turistas o asistentes al Mundial votar en un consulado?

Una duda recurrente es si un ciudadano que se encuentra de viaje temporal, ya sea por turismo o para asistir a eventos deportivos, puede acercarse a un consulado para sufragar.

La respuesta de la autoridad electoral es negativa: los puestos de votación en el exterior están habilitados únicamente para los colombianos que residen permanentemente en otros países y que han inscrito su documento en dichas sedes.

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Si un elector tiene su cédula registrada en Colombia y se encuentra fuera del territorio nacional de manera transitoria el día de las elecciones, no podrá votar en una oficina consular.

Cabe resaltar que, el proceso de inscripción de cédulas está diseñado para quienes cambian su residencia habitual, y no para facilitar el voto durante desplazamientos cortos o vacaciones.

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¿En qué lugar debe estar registrada la cédula para poder votar?

De acuerdo con Jaime Hernando Suárez, delegado para Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional, el factor determinante es el censo electoral. La normativa colombiana establece que cada ciudadano debe ejercer su derecho al voto exclusivamente en el puesto donde su cédula de ciudadanía se encuentre inscrita.

Esto significa que el lugar de votación no es de libre elección en el momento de la jornada, sino que responde a un registro previo y estático en la base de datos oficial.

Por lo tanto, si una persona no realizó un cambio de puesto con antelación, deberá acudir al sitio que le fue asignado originalmente.

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¿Es posible realizar la votación de manera digital desde el extranjero?

Es importante aclarar que, aunque la inscripción puede facilitarse mediante medios digitales, el acto de votar sigue siendo una actividad que requiere la presencia física del ciudadano. No existe actualmente una modalidad de voto virtual para las elecciones nacionales colombianas.

Los votantes que hayan completado su registro en el exterior deben presentarse en el consulado correspondiente durante el horario de la jornada electoral.